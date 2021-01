Spørg Søren Ryge: En sjælden gæst har annekteret havens foderklokke

Lise & Jens: Vi har igennem længere tid haft to foderklokker hængende uden for vores terrassevinduer. Til daglig stor glæde og fornøjelse. Et mylder af musvitter, mejser, rødhals (en enkelt), dompap, bogfinker, spætmejser og naturligvis en gråspurv indimellem. Fuglene optræder forbløffende socialt og hensynsfuldt. De venter pænt på deres tur til at komme til solsikkekernerne.

Sådan var det i hvert fald indtil for et par uger siden. Da dukkede en gæst op, som vi ikke har set før. Vi har identificeret den som en munk, nærmere betegnet som fru Munk, en lille buttet krop og en flot rød-brun kalot.

Hun mangler tilsyneladende helt de andre fugles sociale kompetencer. Det ser ud, som om hun har annekteret den ene foderklokke som sit personlige vinterdepot. Som man ser på billedet, placerer hun sig strategisk tæt på klokken, så hun kan overvåge begge indgange. Hvis en musvit forsøger at skaffe sig adgang til klokken, bliver den straks angrebet og jaget væk af fru Munk.