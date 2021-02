Læser til Søren Ryge: Hvorfor er stærene ikke trukket sydpå?

Anonym: Jeg har lige været ude på tur med hunden, og da så vi en flok stære, mindst hundrede, i smuk flugt over græsmarkerne. Det er tirsdag 12. januar, og da plejer stærene at være i England. Hvad sker der?

Søren Ryge Petersen: Jeg vidste det jo godt, men har alligevel ringet lidt rundt til gode fuglefolk. Og ja, der er stadig stære i Danmark. De ses i mindre flokke over det meste af landet, mest i Jylland, og det er jo, fordi stæren er en ægte vejrfugl. Den følger frosten, for den finder sin føde i jorden, især på græsdækkede arealer, og når jorden fryser, skynder den sig sydpå. Langt de fleste gør det under alle omstændigheder i november-december, men et mindretal bliver hængende.

Dermed er vi også fremme ved det store tema, der hedder klimaforandringer, og ja: DMI har fortalt os, at år 2020 blev specielt på mange måder, bl.a. ved at der ikke optrådte et eneste frostdøgn – altså et døgn med vedvarende frost over hele landet.

Stærene følger med i disse ændringer. Hvorfor bruge energi på en lang flyvetur til Frankrig eller England, når det ikke er nødvendigt. Det kommer vi til at høre meget mere om.