Spørg Søren Ryge: Prøv at skære rebet af træet uden at give barken hudafskrabning

René Quottrup: Vi købte i forsommeren et sommerhus. På grunden står et bøgetræ, der ikke havde det helt godt. Vi har nu fået det kraftigt beskåret, i håb om at det overlever.

Omkring stammen sidder et tykt reb, der har været brugt til en hængekøje. Træet er begyndt at vokse ud over rebet, og spørgsmålet er nu, om vi skal fjerne det, eller om træet har bedst af, at det bliver siddende?