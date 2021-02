Spørg Søren Ryge: Vores elskede træ ser mærkeligt ud. Er det ved at blive sygt?

Lis Frederiksen og Poul-Erik Friis-Larsen: Vi har i vores lille gårdhave en rødbøg, som vi og vore naboer nyder synet af. Det står i skellet til vores nabo, fra hvis grund vores er udstykket engang i 1940’erne.

Bøgen er et sted mellem 80 og 100 år, mener vi, og egentlig for stor til gårdhaven. Så vi får den beskåret jævnligt og vil meget nødig undvære den.

Men som det ses på billederne, har træet fået nogle store knuder lige under kronen – de når næsten halvvejs rundt om stammen. Rundt på stammen er der små buler, som ligner de store, da de var små.

Ved du, hvad det kan være, og om det kan være fatalt for træet? Risikerer vi, at kronen knækker af i en storm? For så må vi jo tage en tårevædet afsked med vores dejlige rødbøg.

Søren Ryge Petersen: Det har vi set før, og det er altid godt. At den menneskelige omsorg træder i kraft. Også når et elsket træ bliver sygt. Nogle gange opfattes træer næsten, som om de var mennesker, og når der kommer grimme bylder eller svulster på stammen, må der jo være noget galt. Træet skal til lægen, der skal stilles en diagnose, der skal ordineres behandling, og man vil også gerne have en prognose.