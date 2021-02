Søren Ryge: Min haveven skal have en særlig gave

Jeg har en have-ven, Gert. For ti år siden bad han så sødt om hjælp til at lave et staudebed, at jeg forbarmede mig og gav ham en påskeklokke og en violfrøstjerne, to af mine yndlinge. Han har dem stadig, og sidste sommer kom han med sin datter og plukkede 500 gladiolus og georginer til hendes bryllup, for man skal passe på sine venner.

Nu har han skrevet igen, hør bare: »Så er den gal igen. Når jeg og konen sidder og kigger ud på vores to små staudebede (ca. seks kvadratmeter hver), så mangler der lidt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en plante, der om vinteren bærer nogle bær, der kan fungere som fuglefoder. Der er godt nok ikke meget ledig plads, men et stykke på 1 gange 1 meter kan godt afsættes til formålet. Har du en idé om, hvad jeg eventuelt kan gå efter? Jeg kan vel bare klippe den til, hvis den bliver for stor i de små omgivelser. Venligst«.

Sødt igen, men også lidt naivt. Som de haveejere, der ønsker, at haven er pæn om vinteren, og planter stedsegrønt a la kirkegård og klitplantage. Eller at staudebedet skal blomstre hele sommeren, og planter 25 forskellige, en af hver. Jo, jeg kan sagtens remse en håndfuld bær op, som fuglene elsker. Ribs, paradisæbler, rønnebær, tjørnebær. Men fælles for dem er, at fuglene æder dem om efteråret, når de er modne, omgående. Og at det altid er buske eller små træer, der er alt for store til din minimalisme og absolut ikke får nogen bær, hvis du klipper dem.

Men jeg har en meget bedre idé til dig. Sidste år besøgte jeg en mand på Fyn, der var besat af buksbom. Bl.a. havde han en hel flok, der stammede fra godset Holsteinborg og var 250 år gamle.