Spørg Søren Ryge: Vi elsker naboens store egetræ, men kan det fredes?

Henriette: I bunden af vores små rækkehushaver i skellet ind til bagboen mod nord står det mest fantastiske kæmpestore gamle egetræ med masser af fest og ballade og liv i.

Vi elsker det, og hvor jeg jubler over fuglemylder, er min mand helt med på egernbegejstring. Spørgsmålet er nu: Kan sådan et bytræ blive fredet? Eller kan vi være heldige, at det allerede er det? Så kan det være, det er kommunen, der kan oplyse om det?

Jeg håber sådan, at børnebørn får lov at få oplevelsen af stor natur i et træunivers helt tæt på.