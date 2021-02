Søren Ryge: Blåmejse yder førstehjælp og redder en besvimet artsfælle

Hans Peter Harbo:

Ved formiddagens kontorarbejde blev jeg pludselig afbrudt af, at en fugl ramte ruden lige ved siden af mit skrivebord og faldt til jorden udenfor. En anden fugl strejfede kun ruden og forsvandt. Nysgerrig rejste jeg mig fra min stol og kikkede ned på flisebelægningen udenfor. Der lå fuglen, en blåmejse, på ryggen uden at røre sig.

Jeg har tidligere haft lignende oplevelser – undertiden med det resultat, at fuglen er kommet til hægterne og er fløjet væk igen. Jeg blev derfor stående for at se, om blåmejsen ville live op.

Og da var det, miraklet indtraf. Pludselig landede en anden blåmejse ved siden af sin livløse artsfælle og begyndte at traktere den på forskellig vis. Den blev hakket i hovedet og på vingerne, hevet i halefjerene og rykket i kroppen gentagne gange, og minsandten om det ikke lykkedes ’sygehjælperen’ at få vendt ’den syge’, så blåmejsen kom til at ligge på maven. Komisk så det ud, når hjælperen satte den ene fod i den syges fjerdragt og trak til.