Spørg Søren Ryge: Fugle slukker tørsten i sne, når der ikke er andet

Henrik Bech: Vi er flinke til at fodre fuglene i denne tid og har bl.a. jævnligt besøg af en flagspætte (stor ifølge fuglebogen, selv om den ikke er meget større end en solsort). Min hustru har nu givet mig besked på at fylde et lille fuglebad op med lunkent vand, da hun påstår, at fuglene er tørstige og ikke kan spise sne ? Er det videnskabeligt underbygget?





Søren Ryge Petersen: Gad vide hvorfra hustruen har den idé – formodentlig fra nettet, der jo bugner med alverdens ukontrollerede oplysninger. Jeg kan ikke henvise til videnskaben, når det gælder fugles evt. snespiseri. Jeg bruger bare min sunde fornuft. For selvfølgelig gør de det, når de ikke kan finde flydende vand. En meget stor del af vores verden er frosset ned halvdelen af året, og både dyr og fugle er dermed nødt til at spise sne for at få det nødvendige vand i kroppen.

Det har også været tilfældet i lille Danmark i de sidste uger, da vi som bekendt har været ramt af frost for alvor. Vi har millioner af fugle i landet, og selvfølgelig spiser de sne, når de er tørstige. Medmindre der er en lille lunken vandpyt i en have, hvilket jo altid er at foretrække.