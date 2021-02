Spørg Søren Ryge: Beskåret hortensia vil blomstre stort i år. Med mindre frosten har gjort det af med den

Aase Friedrichsen: Jeg har seks store hortensia i et bed langs vestsiden på mit hus. I 2019 syntes jeg, at planterne var blevet alt for høje, og desværre læste jeg ikke først, hvordan man skal beskære, så jeg klippede bare rigtig langt ned i efteråret. Det betød, at jeg fik seks store grønne planter i 2020, men uden blomster! Hvad gør jeg så i år? Skal jeg grave dem op og plante helt nye, eller hvordan får jeg igen blomster?





Søren Ryge Petersen: Nej, du skal bestemt ikke grave dem op, for de har jo opført sig helt efter bogen. Når man skærer dem tilbage, som du gjorde i 2019, sender de en masse nye skud op året efter, og disse skud blomstrer ikke. Sådan opfører næsten alle buske og træer sig. De kan ikke vokse og blomstre på én gang.

I år har du derimod udsigt til stor blomstring i rette højde. Medmindre de er frosset så meget tilbage, at de skal starte forfra endnu en gang. Det kan du lige så godt forberede dig på allerede nu, for vi har jo haft frost i hele landet for alle pengene.