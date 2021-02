Søren Ryge: Det var et yderst sjældent syn, da enogfyrre sultne solsorte åd i flok

Dette er et meget sjældent syn. 19 solsorte samlet inden for et område på få kvadratmeter. De er simpelthen så sultne, at de har overvundet alle solsortes uskrevne regel. At man aldrig er tæt på en artsfælle, med mindre man slås eller parrer sig. Denne tidlige morgenstund med 18 graders frost var afstanden ca. 30 cm.