Søren Ryge: Denne indvandrer fra Tyrkiet har haft stor succes i Danmark

For 800 år siden kom de første tyrkiske indvandrere til Danmark. De blev fra første færd modtaget med åbne arme og stor begejstring, og de stortrivedes.

Deres besynderlige navn, Nivalis, var nok lidt svært for danskerne, men efterhånden fik langt de fleste gode danske navne. I dag er der ikke mange, der overhovedet aner, at de stammer fra Tyrkiet. Det første danske eksempel på vellykket integration.

Den eneste, der stadig har sit gamle tyrkiske navn, hedder tulipan, som betyder én med turban. De andre er kommet til at hedder vintergæk og hyacint, påske- og pinselilje. Mange af vore elskede forårsløg, som ingen af os vil være foruden, er oprindeligt indvandrere fra Den Anatolske Højslette i Tyrkiet, hvor de vokser vildt. Vore forfædre tog godt imod dem, bød dem indenfor og gav dem jord at vokse i.

Det er stadig årets første blomst. Allerede i begyndelsen af februar plukkede jeg den første lille buket, men så kom frosten, hvorpå de holdt pause. Nu er det blevet lunt igen, og nu lyser det hvidt overalt i haven, og vi kan endnu en gang undre os lidt over, at den har fået sådan et mærkeligt navn, vintergæk, når vore naboer bruger noget meget smukkere: snødroppe, snøklokke, snowdrop, Schneeglöckchen. Det har også sin egen historie, for vi har igennem de mange år kaldt den alt muligt, vinterblomme, hvidklokke m.v., men for et par hundrede år siden var der nogen, der fandt på at sende et brev med blomsten til en ven-veninde, og så skulle vedkommende gætte, hvem brevet kom fra. Man ville drille, snyde, bedrage – drive gæk med, og dermed fik den lille blomst sit danske navn, vinterens drilleblomst, vintergækken.