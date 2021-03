Rødder eller ej

Keld B. Larsen: Ofte klipper jeg en gren, kvist eller stængel fra en vild plante (eller have- eller potteplante) og sætter den i vand i det lønlige håb, at den vil slå rødder og blive til en ny plante. Min succesrate er ikke noget at prale af, så jeg vil bare bede om et par tips til at få afskårne grene til at slå rødder. Er der en bedst egnet årstid? Skal vasen være klar eller mørk? Skal man gøde vandet? Betyder det noget, hvor på grenen man lægger snittet, eller er det plantens generelle formeringsmetode, som er afgørende? Eller noget andet?

Søren Ryge Petersen: Nej, jeg har ikke nogen nemme tips, for det er et kæmpe emne med tusinder af anvisninger. Sagt meget kort kan mange planter danne rødder af stængler, skud og kviste, men der er stor forskel fra plante til plante. Når man f.eks. sætter en flok pilegrene i vand, får de rødder med det samme. En buket mirabellegrene gør ikke. Alle har prøvet at lave nye planter af pelargonier ved at sætte afskårne skud i vand. De får også rødder i løbet af få uger. Andre gør ikke.

Du skal bare prøve dig frem. Det hjælper ikke med gødning i vandet, og vasens farve er ligegyldig. Hvis du vil vide mere, vil jeg foreslå en god bog om emnet, f.eks. ’Politikens bog om planteformering’. Held og lykke.