Trods ødelagte æbletræer er Søren Ryge ikke sur: Fjern lige skyklapperne for ørerne og lyt til den bedste lyd: fuglene

Det mest læste nyhedsstof i en avis er altid de dårlige nyheder, så den kommer her:

I dag gik vi forårstur, hunden og jeg, 1. marts, 10 grader, gyldensol, lærkesang, og da vi kom til skellet mellem min og naboens mark, skulle jeg lige kigge til den række lysabild-æbletræer, jeg plantede for et år siden. Smukke træer med en god historie, der i resten af mine dage skal byde mig velkommen, hver gang jeg kører hjem. Om et par måneder blomstrer de for første gang.

Men nej, det gør de ikke. Alle træerne stod smukt med afbarkede stammer. Hver eneste stump bark var gnavet af hele vejen rundt og ca. trekvart meter op, for så højt kan haren nå, når den står på bagbenene. Øv, øv, øv og det, der er værre!