Spørg Søren Ryge: Hvorfor er der pludselig så meget mistelten i København?

Knud Elniff: Jeg har tidligere kun set mistelten på Sydhavsøerne og i Nordtyskland, men ikke i København. I de senere år er den indvandret i stort tal til København, i dette tilfælde ved Adventskirken i Vanløse. Jeg har læst, at det skyldes klimaforandringerne.

Jeg har for år tilbage set store forekomster omkring Stockholm, hvor der må være koldere. Så det måske nærmere, fordi at vi har fået mindre forurening i København?

Søren Ryge Petersen: Klimaforandringerne får skyld for så meget, men misteltenen går fri. Den trives udmærket i det nordiske klima.

Sagen er, at den ikke kommer flyvende med vinden. Dens frø spredes kun af visse fugle, og de flyver ikke ret langt væk med dem. Derfor er det typisk, at når den af en eller grund har fået fodfæste et sted (formodentlig ved menneskets hjælp), kan der i løbet af årene komme mange flere i nærheden.

Dit smukke eksempel (det ligner en uægte akacie) kan være resultatet af en enkelt misteldrossel (eller silkehale), der for 10-20 år siden har fundet en mistelten med modne bær i en have i nærheden (på et paradisæbletræ, der var købt med mistelten) og åd af dem i flere dage.