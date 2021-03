Spørg Søren Ryge: Kan man pode to slags blommer og få det bedste fra hver sort?

Henrik Strand: Vi er flyttet til et hus med en have, hvor der er et flot blommetræ, man går under, når man skal ind i haven. Blommetræet er desværre af sorten victoria, som giver mange frugter, og som sidste år alle havde orme i sig. Derudover er frugten ikke særlig holdbar.

Vi kommer fra en have med et opalblommetræ, som vi var meget glade for. Spørgsmålet er nu, om man kan pode 3-4 grene fra et opalblommetræ på vores nuværende træ, så vi både får gode spiseblommer og et smukt træ at se på.