Søren Ryge har en kæphest: Drop dog den fine græsplæne. Så får du det fineste insekthotel

Sidste lørdag var der et spørgsmål i brevkassen om insekthoteller, der nu også kan købes færdiglavede i byggemarkeder og lignende. Har den slags nogen indflydelse på insektbestanden i en have, blev der spurgt. Nej, svarede jeg, men det er en fin beskæftigelse for børn at lave dem. Sporer dem ind på insekternes liv og levned, hvilket de ikke hører ret meget om, når de sidder ved deres computere.

Men der er noget, der er meget bedre for insekterne end hoteller – faktisk helt afgørende. Mange af dem lever jo af og på planter, og alle former for blomstrende planter er det bedste, for nektar og pollen er den fineste mad, der findes (tænk bare på bierne). Derfor er der bred enighed om, at vilde blomster i naturen er helt afgørende for den så eftertragtede biodiversitet, hvor insekterne spiller en af de store roller. At grøftekanter og alt andet af det udyrkede og ubebyggede Danmark skal rumme så megen blomstring som muligt, hvorpå vi kommer til mit yndlingsemne over dem alle, haverne!

Der er en million af dem i Danmark. Der er også en million græsplæner, der klippes en gang om ugen, og en tætklippet græsplæne er en ørken for insektlivet.