Spørg Søren Ryge: Mistelten kvalte det gamle æbletræ, som derfor måtte fældes

Karen Vibeke Mortensen: For nylig bragte I et stykke om mistelten i gamle frugttræer, og det gav mig lyst til at dele vores erfaringer med vores flotte gamle belle de booskop-æbletræ.

Vi har boet i vores hus i ca. 50 år, og træet var stort og kraftigt, da vi flyttede ind, så jeg vil antage, at det efterhånden må være hen ved 100 år gammelt. Det har altid båret masser af dejlige æbler, som vi ikke alle har kunnet spise, så vi har altid efterladt mange af dem under træet til stor glæde for alle de sjaggere, vindrosler, silkehaler, kvækerfinker m.m., som vi gennem årene har kunnet beundre.

De har tilsyneladende takket ved bl.a. at efterlade frø af mistelten. Den første kom for mere end 20 år siden, hvad vi syntes var morsomt. Senere har de bredt sig, så der til sidst må have været langt over 20, og det var mere, end træet kunne holde til. Det gik ud, og vi har måttet fælde det.

Så ja, mistelten er morsomme, men pas på dem.