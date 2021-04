Søren Ryge: Duens dramatiske aftryk fra dødsøjeblikket

Jørgen Skram Jensen: Her er en lille billedserie af det, vi oplevede i haven, da en spurvehøg ramte vores rude med et ordentligt brag. Det viste sig, at det ikke var alene en spurvehøg, men også den due, den var på jagt efter, der ramte ruden.

Søren Ryge Petersen:

Det er jo et rent kunstværk med titlen ’Duens død’. For det var jo, hvad der skete. Duen blev jagtet af spurvehøgen, og i panik fløj den ind i en rude, hvorved fjerene (der altid er omhyggeligt imprægneret med en slags ’olie’, der udskilles fra en kirtel på gumpen) afsatte det dramatiske aftryk af dødsøjeblikket.

For der er ingen tvivl om, at duen brækkede nakken i sammenstødet og derfor faldt til jorden. Ellers ville spurvehøgen ikke have haft en chance. Den er jo ikke større end duen, og det er i øvrigt sjældent, at den overhovedet finder på at jagte dem. Og hvis den gør det, er det altid hunnen, der er betydelig større end hannen, der ikke fylder meget mere end en solsort og ikke kunne drømme om at forfølge en due.