Tulipantræet har store ar. Kan det overleve?

Sara Pagh Kofoed: I vores have står et tulipantræ, som simpelthen er så flot. Jeg har før læst din egen beskrivelse af, at et sådan træ ikke må beskæres for kraftigt. Så det er ikke gjort. Men vi har fjernet døde grene og formet lidt i ny og næ.

Jeg er dog nu, syv år efter vi flyttede ind i huset med haven med træet, vældig bekymret for det fine træ. Stamme og grene er fulde af pletter (mos, lav, skimmel?), og stammen har nogle store ’ar’.

Træet blomstrer hvert år og har også knopper i år, men de grønne blade var sidste år ikke nær så grønne, som jeg husker, fra da vi flyttede ind, blomsterne er mindre og færre og blomstrer mindre flot. Når de bliver brune, har vi talt om, at det kan være sen frost, der har beskadiget dem.

Men er det frost, ælde eller – oh gru – noget, vi har gjort (eller ikke gjort). Og hvad gør vi nu?