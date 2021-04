En glad Søren Ryge fejrer forårsjævndøgn: Et endeligt farvel til det skrækkelige, kolde, mørke og våde vinterhalvår

Jeg læste tre aviser sidste lørdag og to om søndagen, men ikke et ord om det vigtigste. At det var en af årets store mærkedage, for det var jævndøgn, endda forårsjævndøgn. Den 20. marts var dag og nat nøjagtig lige lange, og dermed siger vi endeligt farvel til det skrækkelige, kolde, mørke og våde vinterhalvår og begynder på den yndige og frydefulde sommertid i al sin herlighed.

Sådan har jeg det i hvert fald, og derfor fejrede vi jævndøgn ved at flette det smukkeste pilehegn omkring den del af køkkenhaven, som Fahrudin, min haveven fra Bosnien, dyrkede for mange år siden, og Jonas, papsvigersøn får lov til at dyrke i år. Vi gik også en tur med yngste barnebarn Vera i barnevognen, og hendes far Malthe fik øje på fire vipstjerter på marken. De er vigtige, fordi barnebarn Alfred fylder 12 om en uge og blev født, da vipstjerten kom i Jylland.

Vi hængte også en ny, fantastisk gynge op i elletræet, og jeg plukkede en stor buket dorothealiljer til frokostbordet. Om søndagen var der solskin, og da tog bierne (vi har tre bistader i haven) på den helt store forårstur. De tumlede rundt i krokus og vintergækker og fyldte luften med summelyd, der har en helt bestemt tonehøjde, jeg ikke kan bestemme, fordi jeg ikke har absolut gehør. Det siges, at kun 1 ud af 10.000 ejer den forunderlige gave. Desuden var der mindst 10 styk knaldgule vortemælk, der sprang ud med lydløse blop, mens jeg kiggede på dem. Alt sammen, fordi solen var oppe i 12 timer den dag.