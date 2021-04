Jeg elsker vintergækker: Kan du forklare mig en idiotsikker metode til at få masser af dem?

Henrik Hansen: Jeg elsker vintergækker, og 27. februar skriver du bl.a.: »det er den nemmeste sag i verden at få masser af vintergækker i sin hav«.

Jeg er med på, at det er nemt at dele løgknoldene, men jeg vil også gerne prøve frøformering, som du omtaler. Jeg har prøvet at google ’frøformering af vintergækker’, men jeg har ikke fundet en fremgangsmåde, der er nem, som du påstår.

Kan du ikke prøve at skrive en (idiotsikker) fremgangsmåde på, hvordan man frøformerer vintergækker. Jeg er (endnu) ikke så god i haven, så jeg har brug for en mere detaljeret forklaring end »høster frøene når de er modne« (hvordan høster man frøene? Hvornår er de modne?) og »spreder dem passende steder« (hvad er passende steder for vintergækfrø? Skal de forspire eller graves ned? Skal der gødes/vandes? osv.). Hvor mange år går der, før de såede planter blomstrer?

Søren Ryge Petersen: Godt brev med gode spørgsmål, der endnu en gang minder mig om, at jeg ikke skal tage det for givet, at læserne ved selv de mest elementære ting om livet i haven. Derfor en omhyggelig opskrift: