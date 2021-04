Spørg Søren Ryge: At smide forårsløg ud er blomsterspild af værste slags

Anne Guldager: Jeg vil gerne genbruge forårsløg i min have, når de har stået indendørs. Er det lige så godt at plante dem ud med det samme med grøn top, når de er afblomstret indendørs, som at vente til efteråret med at lægge dem i jorden? Jeg glemmer nemlig alt om dem, inden vi når oktober, og finder dem ofte først foråret efter, hvor de er tørret ind til ingenting.

Søren Ryge Petersen: Det er en klassiker. Lige nu kan man købe alverdens småløg i potter og glæde sig over dem i huset, så længe det varer. Når de er færdige med at blomstre, er det blomsterspild af værste slags at smide dem i skraldespanden. Det er også en dårlig idé at lade dem stå og visne, for så glemmer man dem som regel.

Det helt oplagte er derfor at plante dem ud i haven, og det er så nemt. Du går en tur og tænker, at lige her er der plads til lidt krokus, perlehyacinter, krokus, minipåskeliljer, vibeæg og alt det andet. Laver et lille hul i jorden med din graveskovl og planter dem som en hvilken som helst anden plante. Så vokser de videre i eget tempo, visner ... og blomstrer igen de kommende år.