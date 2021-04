Meget mystisk! Hvor bliver alle de døde dyr og fugle af?

Jette Davidsen: Vi er to veninder i København, der jævnligt mødes og går tur sammen her i coronatiden. Forleden kom vi til at tale om, at man aldrig ser døde fugle ligge nogen steder. Hvad bliver der mon af dem?

Ved du noget om det? Vi tænkte, at vi kunne skrive til dig og spørge. Du ved så mange ting.

Søren Ryge Petersen: Ja, det ved jeg noget om. Ikke fordi jeg har læst det eller forsket i det, men fordi jeg bare kan regne det ud. For alle de fugle – og mus og rotter og ræve og rådyr og alle andre vilde dyr – der dør, bliver jo ikke liggende, uanset hvordan og hvor de dør. Langt de fleste bliver simpelthen spist.

En hel stribe større fugle og mindre rovdyr er ådselædere i stor stil og afsøger konstant hver kvadratmeter dansk jord for noget spiseligt, f.eks. døde fugle. Ræv, mår, mink og katte er eksperter. Krager, skader, måger også. Musvåger og glenter kan se en død musvit på mange hundrede meters afstand og æder den.

Alle kender det fra de trafikdræbte dyr ved vore veje. De får sjældent lov til at ligge længe, før de store fugle er på pletten, og langs med vore jernbaner betyder det, at alt for mange musvåger bliver dræbt af forbikørende tog i høj fart. For togene slår mange rådyr og andet ihjel, og når musvågerne så sidder og hakker i de døde dyr, bliver de selv ofre for trafikdøden.