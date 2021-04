Søren Ryge: Lad være at bruge formuer på alverdens slags gødning. Det er skamløs salgsgas

Gudrun Jensen har skrevet og minder mig om, at jeg skal minde haveejerne om, at de skal huske at gøde deres vækster. Og tilføjer, at man i vore dage kan købe gødning til både roser, citrus, oliven, kaktus, plæne, orkidé, chili og meget mere. Er det ikke det rene salgsflip, spørger hun.

Jo, i den grad. Firmaerne benytter sig skamløst af forbrugernes usikkerhed på området. Derfor en smule generel vejledning om emnet, der kan fylde en hel bog. (F.eks. ’Naturlig gødning i haven’, Lindhardt & Ringhof, fem hjerter).

Punkt 1: Langt de fleste haveplanter, der vokser frit i almindelig jord, behøver ikke tilførsel af gødning. Planter, der vokser i potter i samme jord i årevis, skal derimod have gødning.

Punkt 2: Planter, der forventes at vokse hurtigt eller skal give en masse udbytte, skal naturligvis have gødning. Roser, kål, kartofler, georginer og den slags. En nyplantet hæk. Den mørkegrønne mosfrie græsplæne, mandens stolthed.