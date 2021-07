Spørg Søren Ryge: Har du et cowboytrick til at fjerne svampen i æblerne?

? Peter Finn Andersen: I vores have har vi to ældre æbletræer, som begge har været angrebet af gul monilia de sidste to-tre år. Æblerne rasler ned, og jeg har kørt hundredvis bort i trillebør. Jeg fjerner alle angrebne frugter under og på træet og har tyndet ud i de tilbageblevne æbler, så de hænger med nogen afstand, for at undgå smitte, men lige lidt nytter det.

Træets krone er ret tæt og kunne måske åbnes lidt, men ellers er jeg på bar bund!

Har du et hidtil uset cowboytrick i ærmet, eller skal jeg vælge den ultimative løsning: at fælde træerne?