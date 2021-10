Spørg Søren Ryge: Utallige dyr arbejder som hullemagere i jeres plæner

Morten Eiler Hansen: Vi har også huller i græsplænen, og efter at have underholdt naboerne om gåsebillelarver, krager m.v. har jeg sat mig i en stol og fundet ud af, at (primært) solsortene laver hullerne. Her til morgen var tre-fire solsorte i gang med at udbore de små myretuer, der er rundt om i græsset. Tilsyneladende spiser de æggene eller måske de store næstenflyvemyrer. I hvert fald er der mange små mundfulde i sådan et lille hul. Og de efterlader græsplænen i rodet tilstand.

Lidt ude på sidelinjen sad der en skade og holdt øje med solsortenes anstrengelser, men den syntes åbenbart ikke, byttet var stort nok, til at den gad at involvere sig.