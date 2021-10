Læser spørger nervøst Søren Ryge: Vores carport blev smadret af et væltet træ. Nu frygter vi, de andre træer vælter

Lene Søndergaard: Vi er så heldige at have store, gamle og smukke kommunale træer som genboer. Desværre er de begyndt at vælte, eller rettere flække. For et år siden fik vi vores carport smadret, og for en god uge siden væltede tre træer i vindstille vejr, men ramte heldigvis ved siden af naboens hus.

Kan man på nogen måde undersøge, om et træ er i risiko for at vælte? Altså om det er råddent eller dødt? Er efeu op ad et træs stamme f.eks. et tegn på, at det er ved at dø?