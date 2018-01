Forbrugere advarer hinanden: Her er svindelnumrene på mail, mobil og sociale medier Et snydegavekort fra i Ikea, konkurrencefup fra Nordisk Bio og falske opkald fra Microsoft er omløb.

Mit digitale selvforsvar Appen Mit digitale selvforsvar holder dig blandt andet opdateret om fup-mails i omløb, falske konkurrencer eller registrerede trusler fra virusser eller skadelig software. Hvis skaden er sket, indeholder appen konkrete råd til at løse problemet. Få gode råd, hvis du opdager mystisk aktivitet på din netbank, eller hvis varerne du købte på nettet, aldrig dukker op. Appen er gratis og kan hentes til smartphones via App Store eller Google Play Bag appen står Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk. Vis mere

'Kære værdsatte kunde. Vi er glade for at annoncere, at vi nu er den førende distributør af møbler i Europa! Vores varemærke er vokset gennem årene, og dette skyldes i høj grad vores overkommelige priser, kvalitet og stærke kundeservice. Som et tegn på vores taknemlighed overfor vores gode kunder, uddeler vi to tusind gavekort til en værdi af 5.000 kroner hver.'

Sådan lyder det i en mail, der angiveligt skulle være fra den svenske møbelgigant Ikea. Og hvis du synes, at det lyder for godt til at være sandt, har du ret. Ikea fraråder forbrugerne at klikke på linket i mailen, som helt sikkert vil gøre dig fattigere i stedet for rigere

Møbelmailen er blot et eksempel på fupnumre, som de over 66.000 brugere af app'en 'Mit digitale selvforsvar' advarer hinanden imod. Det fortæller Anette Høyrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk og ekspert i persondatabeskyttelse, ny teknologi og markedsføring på nettet.

»På lidt over et halvt år er det væltet ind med mere end 2.500 tips ind om forskellige henvendelser, som forbrugerne mistænker for at være svindel. Det er meget opmuntrende, at folk er så opsatte på at hjælpe hinanden«, siger Anette Høyrup.

App'en 'Mit digitale selvforsvar' er udviklet i et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd, Trygfonden og Forbrugerrådet Tænk og blev lanceret i foråret 2017. Siden har over 60.000 mennesker downloadet den og kan nu slå op, om der er aktuelle advarsler mod fupnumre.

Svindlere aflurer dine mails

Det er blevet stadig mere nødvendigt med gode redskaber til at modstå svindel, for fupmagere hjemsøger forbrugerne via både telefonopkald, mails, sms'er, falske hjemmesider og opslag på de sociale medier, understreger Anette Høyrup.

»Det bliver sværere og sværere at gennemskue, hvad der er snyd. Vi ved, at man nogle steder i verden møder ind fra otte til fire og arbejder med at lave it-svindel. Det er blevet så professionelt, at de kan gå ind i din mailboks og aflæse om der ligger en faktura«, siger Anette Høyrup, som forudsiger, at alle vil falde i på et eller andet tidspunkt.

»Det bliver rigtigt svært at gennemskue, at det er snyd, når de pludselig begynder at skrive sig under som Susanne fra bogholderiet«.

En anden bruger af 'Mit digitale selvforsvar' har modtaget en sms, der lokker med biografgavekort inklusive 'snolder'. Han har prøvet at følge linket, men blev mødt af flere spørgsmål og blev til sidst bedt om kontooplysninger for at betale for forsendelsen. Hvis han havde givet dem, ville han hænge på et abonnement af et eller andet.

Det er en klassisk fælde, som mange forbrugere bliver ramt af, fortæller kontorchef i Andreas Weidemann i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

»Folk modtager en mail eller et godt tilbud på Facebook, og så bliver de trukket et beløb hver måned for et abonnement, som de ikke aner, at de har tegnet. Det er noget, som vi fortsat ser«, siger Andreas Weidemann.

Styrelsen holder løbende fokus på abonnementsfælderne, og svindlere bliver anmeldt til politiet.

Falske opkald koster dyrt

En forbruger advarer på 'Mit digitale selvforsvar' mod telefonopkald fra snydere.

'Microsoft ringede. Det var ikke Microsoft, men de nåede at få adgang til alt inklusiv bankkonto, som blev tømt på 2 min', skriver den ærgerlige anmelder.

Når man sender en advarsel som bruger, bliver den behandlet i Forbrugerrådet Tænk, og er der et mønster i de svindelen, bliver der sendt en advarsel ud til de 66.000 andre brugere af 'Mit digitale selvforsvar'.