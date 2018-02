Teleselskaber får besked på at lukke for skinbetting-sider

Teleselskaberne TDC og 3 har ved Retten på Frederiksberg fået besked på at lukke for adgangen til 24 hjemmesider på nettet, der tilbyder spil - herunder såkaldt skinbetting.

Det oplyser Rasmus Willer, der er direktør for Teleindustrien.

Spillemyndigheden mener, at de 24 sider tilbyder forskellige former for spil til danskere, som er omfattet af spillelovgivningen og kræver en licens, som siderne ikke har.

Derfor bad Spillemyndigheden i første omgang teleselskaberne om at blokere for adgangen til siderne.

Teleselskaberne ville dog også have rettens ord for, at siderne er ulovlige, og det har de så fået nu.

»Derfor imødekommer vi selvfølgelig også ønsket nu, hvor retten har taget stilling«, siger Rasmus Willer, der er direktør for brancheforeningen Teleindustrien.

Skins kan være sjældne

Skinbetting er en udløber af computerspillet Counter Strike, hvor man kan købe særlig udsmykning - skins - til sine våben i spillet.

Disse skins kan handles og byttes spillerne imellem, og nogle af dem er sjældne og flere tusinde kroner værd.

Det udnytter firmaer, der tilbyder at tage imod skins som indsats på udvalgte væddemål.

På den måde kan man vinde eller tabe store summer, og fordi disse sider sjældent foretager tjek af deres kunder, kan drenge under 18 år også spille her.

Kun 6 af de 24 sider, som tirsdagens dom omhandler, tilbyder imidlertid skinbetting, og de udgør kun en lille del af de mange hundrede sider på verdensplan, som gør det.

Derfor er Rasmus Willer overbevist om, at dagens kendelse løser problemet med skinbetting.

»Derfor er det her kun symptombehandling. Hvis man skal have fat om problemet, skal man have fat i producenten af Counter Strike-spillet for at få blokeret for udveksling af skins«, siger han.

Rasmus Willer opfordrer desuden forældre til at være varsomme med at give deres børn adgang til kreditkort, som de kan købe skins for.

»Man sender heller ikke børn på Bakken med 20.000 kroner i lommen. Det samme gælder på internettet«, siger han.

ritzau