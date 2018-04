Sådan får du nyt liv i de brune filmstrimler Har du kasser og skuffer fyldt med negativstrimler fra dengang, billeder var noget, man fik fremkaldt i supermarkedet? Her er to nemme og billige måder at gøre dem digitale på.

FOR ABONNENTER Det er ganske utroligt, hvad man kan få ud af et smartphone-kamera i vore dage. Især taget i betragtning af hvordan vi tog billeder for bare et par årtier siden. Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent og få fuld adgang til Politiken i en måned for bare 1 kr. Bliv abonnent for 1 kr Allerede abonnent? Log ind