Digitalt: Behøver du virkelig tage den Facebook-test? Quizzer, tests, spil og apps på Facebook kan være sjove og underholdende. Men de kan også forårsage, at dine personlige data kommer i hænderne på uvedkommende.

FOR ABONNENTER

Iden senere tid har der været en hel del ballade om Facebook. Skandalen med firmaet Cambridge Analytica, der har fået fat i 87 millioner menneskers data, selv om det kun var under 300.000 mennesker, der havde sagt ja til at få deres data opsnappet, har sendt det sociale netværk og dets stifter Mark Zuckerberg ud i stormvejr. Nu indrømmer Facebook også, at andre firmaer snildt kan have fået fat i brugernes data på samme måde, som Cambridge Analytica gjorde det – nemlig ved at lokke folk til at tage en personligheds-test via Facebook.