Digitalt: Her er de to bedste Android-smartphones Hvis du går i tanker om at skifte din iPhone ud med en androidmodel, kan du her læse om de to modeller, der er mest værd at overveje.

Danmark er et af de få lande i verden, hvor Apples iPhone er lige så populær som smartphones med Android. I langt de fleste andre lande er Android-telefonerne fra bl.a. Samsung og Huawei meget mere udbredte end iPhone, og hvis du hører til blandt dem, der har overvejet at skifte over til Googles styresystem, så er der to topmodeller, du skal overveje: Samsungs Galaxy S9+ og Huaweis P20 Pro.

Ud over, at de to mærker er de mest solgte Android-fabrikanter i Danmark, får du samtidig noget af det bedste, Android-platformen har at byde på. Det fandt vi også ud af her på Lørdagsliv, da vi havde begge telefoner i hænderne til en lille test.

Både S9+ og P20 Pro udmærker sig på kamerafronten. De videnskabelige kamera-eksperter hos DxOMark udnævnte S9+ til at have markedets bedste kamera – lige indtil P20 Pro kort tid efter overhalede den indenom. Begge telefoner benytter sig af dobbeltkameraer, hvor de to objektiver har forskellige brændvidder og derfor kan levere en slags optisk zoom. P20 Pro har dog også et tredje objektiv, og giver derfor mulighed for 3x optisk zoom, hvor S9+ har 2x.

Huawei’ens indbyggede kamera-app giver masser af indstillingsmuligheder som hobbyfotografer kan lege med. Med den indbyggede ’aperture’-funktion kan du skabe dybde i billederne som aldrig før på en smartphone. De fleste flagskibs-smartphones kan sløre baggrunden, så motivet fremstår i klar fokus, men P20 Pro gør det bare langt mere overbevisende.

P20 Pro er altså et mulehår bedre end S9+, når det gælder fotomulighederne. Når det gælder skærmens kvalitet, er Samsung dog foran. Ligesom hos DxOMark går eksperterne hos DisplayMate videnskabeligt til værks, når de tester skærme, og de har udnævnt S9-seriens skærme til at være de bedste på markedet lige nu. S9+’erens oled-skærm er på 6,2 tommer og har en opløsning på 2.960 x 1.440 pixels. Dens farvedynamik og lysstyrke får den 6,1 tommer store P20 Pro-skærm med en opløsning på 2.240 x 1.080 til at virke noget mat ved siden af.

Identitet i designet

Foto: Samsung Samsung Galaxy S9+ (her) og Huaweis P20 Pro er kongerne af Android-platformen lige nu. Er den den ene bedre end den anden? Det kommer an på, hvad du skal bruge dem til.

Huawei’ens skærm går helt op til kanten og har et iPhone X-agtigt kamerahak til selfie-kameraet. Her har Samsung holdt sig til en smal bræmme i top og bund. Samsung har dog været fornuftige nok til at placere fingeraftrykslæseren bagpå, hvilket er nemmere at have med at gøre i praksis, når man holder telefonen med én hånd. På P20 Pro sidder den i en oval knap i bunden, hvilket både virker som dobbeltkonfekt sammen med skærmknapperne, der bruges til at navigere rundt i Android med, og virker lidt sammenklemt og grimt, rent designmæssigt. Når det gælder det sidste, minder P20 Pro en hel del om iPhone X med dens runde kanter og måden, toppen og bunden er designet på. P20 Pro kan dog fås med en bagside i nogle lidt mere funky farver end både Galaxy S9+ og iPhone X. S9+ har dog i højere grad sin egen identitet, rent designmæssigt.

Begge telefoner har ansigtsgenkendelse til at låse telefonen op med, der i praksis dog ofte skal have hjælp af fingeraftrykslæseren eller en pinkode. Huawei og Samsung har selv lavet de cpu’er, som får begge telefoner til at være hurtige og nemmere at navigere rundt i. De har også begge 6GB ram i hukommelsen, og hvor P20 Pro fås med 128 GB lagerplads, fås Galaxy S9+ med lagerplads fra 64GB til 256GB. Her har S9+ dog en fordel, for den kan nemlig – modsat Huawei’en – udvides yderligere med et mikro-SD-kort. Til gengæld har Huawei’en et større batteri end S9+ – 4.000 mAh mod 3.500 mAh. I vores test holdt Huawei’en da også lidt længere på batteriet end S9+’eren, begge holdt cirka halvanden dag ved almindeligt brug. Huawei’en holdt et par timer længere.