24-årige Ahmet fik delt sit nøgenbillede på Facebook: »Hvis jeg var en kvinde, tror jeg, at jeg havde turdet tale om det« Ahmet er 24 år gammel. Han har aldrig fortalt nogen om, at han fik delt et nøgenbillede på Facebook for fem år siden.

Jeg var kommet hjem efter en fodboldkamp og sad på mit værelse, da jeg fik en besked. Den var fra en ven, som jeg ikke havde talt med i flere år.

»Har du set, hvilke billeder der ligger ude af dig?«, skrev han.

Jeg forstod ikke, hvad han mente, men jeg åbnede Facebook med det samme. Der var en notifikation om, at jeg var blevet tagget i et billede for et par timer siden. På billedet havde jeg en skjorte på, men ellers var jeg nøgen. Det var blevet taget til en fest. Der var flere, der havde været halvnøgne til festen, og det havde føltes både sjovt og trygt at prøve grænser af. Jeg kan huske, at der på et tidspunkt var en, der hev mine underbukser ned, men jeg anede ikke, at der var nogen, der havde taget et billede.

Det føltes, som om blodet løb fra mit hoved og ned i maven, hvor det samlede sig som en hård knude. Jeg har før fået opkald om, at mennesker, jeg kender og holder af, er døde. Det er det eneste, jeg kan sammenligne den følelse med. Hvor mange af mine venner havde set det? Og hvad med min søster og mine forældre? Jeg lukkede døren til mit værelse og håbede, at der ikke ville komme nogen ind. Hvis mine forældre eller søster så mig, ville de vide, at der var noget helt galt.

Jeg skrev til kvinden, der havde delt billedet på Facebook. Jeg kendte hende ikke, men hun havde været til festen. Hun var et år ældre end os andre, og hun havde sin kæreste med. De var begge to ret cool og meget åbne, og da folk begyndte at smide tøjet til festen, virkede de, som om at det var det mest naturlige i verden.

Det tog en halv time, før hun svarede på min besked, og hun virkede glad for, at jeg skrev. Hun ville gerne hyggesnakke om festen, men stemningen ændrede sig, da jeg bad hende om at slette billedet. Det forstod hun ikke, at jeg gik så meget op i. Jeg havde på fornemmelsen, at hun så mig som en lille, nervøs dreng, der ikke kunne klare mosten.

Hun holdt op med at svare, og jeg sad og opdaterede Facebook for at se, om hun havde slettet billedet. Der gik 20 minutter, før hun gjorde det. I den tid nåede jeg at overveje mange gange, om hun overhovedet havde tænkt sig at tage det ned. Det var nok de længste 20 minutter i mit liv.

Selv om hun fjernede billedet, slog det mig helt ud. Jeg sov dårligt om natten, og i ugerne efter var jeg meget på vagt. Jeg holdt meget øje med min familie, mine venner og mine studiekammerater. Jeg kiggede på deres reaktioner, når de så mig, og når vi talte sammen. Jeg gik nok lidt og testede dem. Billedet havde været oppe i flere timer, så der måtte være mange af dem, der havde set det. Jeg er ret sikker på, at min mor nåede at se billedet. Vi har aldrig talt om det, men jeg kunne mærke det på hende. Hun var meget opmærksom på, hvordan jeg havde det i den periode.

Det er kun sket en gang, at der er nogen, der har nævnt billedet. Jeg besøgte min familie og venner i Mellemøsten et halvt år efter, at billedet var blevet delt. Der spurgte en af mine venner mig, hvad det var for noget. Han er nok den mest frisindede af mine venner i Mellemøsten, men i hans verden ville han aldrig stå med bukserne nede om anklerne, når der var et kamera i nærheden. Og han forstod slet ikke, hvad jeg havde haft gang i. Det var rigtig ubehageligt, at han havde set det, og jeg kunne mærke, at det var noget, de havde talt om bag min ryg i den vennekreds.

Jeg havde en veninde der, som jeg talte rigtig godt med, og som var meget fascineret af Danmark, men jeg kunne mærke, at hun trak sig væk fra mig. Det var der flere af mine venner i Mellemøsten, der gjorde, men jeg beholdt heldigvis de tætteste venner.