Stalker delte Antons nøgenbilleder på Grindr: »Det var flovt og ydmygende, men jeg har vendt det til noget positivt« Anton blev chikaneret af en kvinde, der stalkede ham og delte hans nøgenbilleder og telefonnummer på en datingapp for mænd.

Jeg havde set en kvinde gennem nogle måneder, men det gik ikke rigtig mellem os. Hun var virkelig sød og sådan en, der kunne klare alt i verden. Alligevel var der et eller andet, der gjorde, at jeg ikke syntes, at det skulle være os to. Da jeg sagde det til hende, blev hun til et helt andet menneske.

Ugen efter jeg havde gjort det forbi, fik jeg en mail fra receptionen på mit arbejde. Jeg havde en gæst stående, en ung kvinde, der spurgte efter mig. Jeg vidste med det samme, at det var hende, og at hun ikke ville mig noget godt. Jeg skrev, at jeg ikke havde nogen aftale med gæsten, og at de skulle bede hende om at gå. Et par minutter efter ringede de fra receptionen, hun ville ikke forlade bygningen uden at tale med mig. Jeg var nødt til at gå derud. Det var sindssygt pinligt at skulle stå på mit arbejde foran flere af mine kollegaer og forklare hende igen, at det var slut.

Ugen efter kom hun igen. Denne gang fortalte jeg hende, at jeg ville ringe til politiet, hvis hun kom igen. Det fik hende til at holde op med at møde op på mit arbejde, men i stedet begyndte hun at sende mig billeder, hvor hun stod uden for mit arbejde. Derhjemme bor jeg heldigvis i en bygning, hvor det er svært at snige sig ind uden en nøgle, og mine naboer er gode til ikke at lukke fremmede ind. Men det var stadig ekstremt grænseoverskridende, at jeg aldrig vidste, hvor hun kunne finde på at dukke op, og hvad hun kunne finde på at gøre. Et par uger senere viste det sig, at hun havde gjort mere end at stalke mig.

En af mine venner skrev til mig, at han havde fundet en profil på Grindr, der er en datingapp for homoseksuelle mænd, hvor der var nøgenbilleder af mig. Jeg troede først, at det var en joke, men så sendte han mig et billede af profilen. Det var nogle nøgenbilleder, jeg havde sendt til hende et par måneder tidligere, da vi skrev frække beskeder til hinanden. Hun havde også skrevet mit telefonnummer på profilen. Min mave snørede sig sammen. Hvem har set billederne? Hvor har hun ellers delt dem? Og har min familie set dem?

Min ven, der havde opdaget profilen, sagde, at jeg ikke skulle være ked af det, »fordi jeg var et godt stykke kød«. Jeg kunne ikke lade være med at grine, og efterhånden som vi fik talt situationen igennem, tænkte jeg, at det nok skulle gå. Senere begyndte beskederne fra mændene at komme. De havde set min profil på datingappen og ville gerne have sex med mig – flere af dem sendte også billeder af deres erigerede lem. Det var ikke specielt rart, og jeg kunne ikke få det til at stoppe.

Jeg havde selvfølgelig skrevet til hende, at hun skulle slette profilen med det samme. Hun sagde, at hun ikke anede, hvad jeg talte om, men der var ikke andre end hende, der havde de billeder. Det var først, da jeg truede med at melde hende til politiet, at hun endeligt indrømmede, at hun havde lavet profilen og slettede den.

Det var vigtigt for mig at fortælle om billederne til mine forældre, så de vidste, hvad der var sket, hvis de skulle få billederne at se. Da jeg fortalte det til dem, forstod de ingenting. De kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde sendt nøgenbilleder til en anden, og min far sagde bare, at det skulle jeg lade være med at gøre en anden gang.

Min bror var der også, da jeg fortalte det, og han kunne næsten ikke trække vejret af grin. Han synes, det var noget af det sjoveste, han nogensinde havde hørt, at jeg havde haft en falsk profil på en datingapp for homoseksuelle. Blandt mine venner er det også blevet til en af de sjove, legendariske historier, som vi går og fortæller til hinanden, når vi skal bruge et godt grin. Og historien kommer stadig ofte op, selv om det er seks år siden nu.