Stor iPhone-fejl giver mulighed for at aflytte folk Apple har midlertidigt deaktiveret Facetime-gruppeopkald på alle iPhones grundet en omfattende fejl.

En fejl i Apples iPhone gør det muligt at lytte til folk, som man ringer til på Facetime i et gruppeopkald, selv om de ikke tager opkaldet.

Det betyder, at modtageren af opkaldets mikrofon automatisk tænder, uden at vedkommende har nogen idé om det.

I flere tilfælde er videofunktionen også blevet aktiveret hos modtageren af opkaldet, inden det er accepteret, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det skulle angiveligt ske, hvis modtageren trykker på tænd/sluk-knappen, som man typisk bruger, hvis man vil ignorere et opkald.

Apple har tirsdag noteret fejlen. På deres supportside kan man se, at de opdagede fejlen klokken 4 natten til tirsdag dansk tid. Selskabet har midlertidigt deaktiveret Facetime-gruppeopkald.

»Vi er opmærksomme på problemet, og vi har identificeret en løsning, der vil blive udgivet i en systemopdatering senere på ugen«, siger en talsmand for Apple.

Kan også ramme iPads og MacBooks

Helt præcist kan man ifølge techmediet The Verge udløse fejlen ved at ringe op i et gruppeopkald, imens man vælger, at man vil tilføje en ekstra person. Skriver man sit eget nummer i feltet, begynder opkaldet med vedkommende, som man oprindeligt ringede til, automatisk.

Mediet beretter, at fejlen også kan opstå på iPads og MacBooks.

Guvernøren i New York, Andrew Cuomo, råder borgerne til at deaktivere funktionen.

»Fejlen er en ekstraordinær krænkelse af privatlivet. Jeg er dybt bekymret over denne ansvarsløse fejl, der kan blive udnyttet med skruppelløse formål«, siger han ifølge New York Post.

Apple har ellers gjort meget for at vise, at de har mere styr på brugernes private data end et selskab som eksempelvis Facebook, der har været i store problemer det seneste år.

I januar havde Apple en stor reklame på siden af en bygning i Las Vegas med ordene 'Hvad der sker på din iPhone, bliver på din iPhone'.

Gruppeopkald blev tilføjet på iPhones Facetime i sommeren 2018. Selskabet nåede dog at fjerne det igen efter kort tid, inden man igen i oktober var klar til at lancere det.

Det er muligt at deaktivere Facetime-funktionen under indstillinger på sin iPhone. På Mac-computere skal man ind på selve appen og åbne 'præferencer' for at deaktivere den.

ritzau