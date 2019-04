Jeg lod en telefonsvindler snyde mig for at forstå deres luskede trick

»Goddag, min herre. Jeg hedder John, og jeg ringer fra Microsofts it-support, fordi jeg kan se, at din computer er blevet overtaget af hackere i Rusland«, lyder det fra en mand med en venlig stemme, da jeg tager telefonen. Han taler engelsk med en kraftig indisk accent, men nummeret, der ringer, er et dansk mobilnummer.

»Er du sikker på, at min computer er blevet hacket af russere?«, spørger jeg undrende.

»Jeg er helt sikker. Det er russere, og de har overtaget din computer. Forstår du problemet?«, svarer manden.

Og det gør jeg bestemt. Men problemet er et andet end det, som John præsenterer mig for. Mit problem er, at John er en svindler. Han arbejder ikke for Microsoft, men sidder efter alt at dømme i et af de utallige callcentre i Indien, hvor han og hans kollegaer bruger det meste af dagen på at ringe til telefonnumre i Europa og USA i håbet om, at de kan få fat i nogen, der vil tro på deres nøje koreograferede løgnehistorie.

Der er ingen præcise tal for, hvor mange danskere der bliver ringet op af svindlere. Tal som Politiken har fået fra ukendtnummer.dk, en hjemmeside, hvor man kan anmelde uønskede opkald, tyder på, at op mod 1.000 danskere bliver udsat for svindelopkald hver dag. Derudover viser en analyse af mere end 50 milliarder opkald foretaget i USA, at fupopkald er en svindelform i kraftig vækst.

En analyse fra First Orion, en tjeneste, der analyserer og blokerer opkald for teleskaber, viser, at hvert 25. opkald i 2017 var relateret til svindel. I 2018 var tallet steget til næsten hvert tredje.

Det mest udbredte svindelnummer i fupopkaldenes verden er at udgive sig for at være fra Microsofts tekniske afdeling, ligesom John. Det sker ofte, hvor svindleren gemmer sig bag et dansk nummer, som skal dække over, at de i virkeligheden ringer fra eksempelvis Indien. Udover at det gør det sværere at spore svindleren, har det også den fordel, at der er større sandsynlighed for, at potentielle ofre tager telefonen, når et nummer fra deres eget land ringer.

Da jeg slår Johns nummer op, viser det sig da også, at nummeret er ugyldigt. Der er ikke nogen, der ejer nummeret, men John har brugt et computerprogram til at snyde min telefon til at fortælle mig, at han ringede fra et nummer, der ikke var hans. Jeg kan også se på ukendtnummer.dk, at John har haft travlt — han har allerede har ringet til 100 andre personer i dag.

Selv om der er mange forskellige strategier og indgangsvinkler for svindlere som ham, er formålet altid det samme. At stjæle penge fra ofret i den anden ende af røret. Og det er præcis det, John har gang i. Men før han kommer så langt, skal han have adgang til min computer.

En svindlers manual

»Tænd venligst din computer. Hvad ser du nu? Ser du et Windows-logo?«, spørger John. »Nej, jeg har en Macbook«, svarer jeg, og der bliver stille i den anden ende af røret. Her ville det selvfølgelig være fristende at udspørge John om, hvorfor han ringer fra Microsofts techsupport til en Mac-bruger, men for eksperimentets skyld lader jeg John skifte svindlermanual, så jeg nu får den version af hans manuskript, der er tilpasset Mac-brugere.

»Kan du se et Apple-logo, når du tænder computeren?«, fortsætter John i et imødekomne tonefald.

»Ja«, svarer jeg og lader ham guide mig gennem de næste skridt i manualen. Han får mig til at åbne min computers sikkerhedsindstillinger og tjekke, om min firewall er slået til. Det er den selvfølgelig. En firewall er nemlig essentiel for at holde uønskede programmer og forbindelser væk fra computeren, fordi den fungerer som en mur mellem computerens private netværk og det offentlige internet. Men John lader til at have et andet syn på mine sikkerhedsindstillinger.

»Uh!«, udbryder han med en påtaget uro, da jeg fortæller, at min firewall er slået til.

»Vi bliver nødt til straks at forbinde dig med vores server, så vi kan sikre din computer«.

John guider mig ind på en hjemmeside, hvor jeg skal indtaste en kode. Herfra downloader jeg et program, som jeg lægger på et usb-stik, så filen ikke er direkte på min computer. John siger, at det er vigtigt, at jeg installerer programmet, så han kan hjælpe mig, men mit eksperiment er ved at nå til et sted, hvor det er uforsvarligt at gå videre.

Derfor lægger jeg på og ringer i stedet til Jan Kaastrup, der er partner i it-sikkerhedsfirmaet CSIS.