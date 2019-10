7 ting, du skal holde øje med, når dine børn er på TikTok

FOR ABONNENTER

Som barn på nettet lyder en god huskeregel: Brug aldrig dit rigtige navn. Sådan er det også på TikTok. Hvis barnet har et fornavn, som mange andre børn har, kan det være o.k. at bruge fornavnet, men brug aldrig efternavn. Brug i stedet et kælenavn, eller find på noget sejt eller fjollet. Fordelen ved ikke at bruge sit rigtige navn er blandt andet, at det bliver sværere for personer med lyssky hensigter at få kontakt til barnet i den virkelige verden, og barnet slipper for, at profilen vil dukke op på søgemaskiner i al eftertid.