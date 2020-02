Underligt blev til uhyggeligt: Kærestepar i Aarhus snyltede sig til gratis musik på Ulriks anlæg

Fakta

Sådan undgår du streamingsnyltere

1 Skift jævnligt dine kodeord og slå tofaktor-godkendelse til, hvor det er muligt. ​

2 Brug en unik kode til hver konto. Det er bedre at have en svær kode, som du ofte glemmer og derfor skal skifte, end en nem kode, du bruger mange steder. ​​​​​​​​​

3 Overvej at bruge en ’password-manager’, der laver unikke koder for dig. Det giver dig den fordel, at du kan have en kode, der er så lang, at den er umulig at huske — det gør din password-manager for dig. ​

4 Rigtig mange danskere bliver udsat for svindelforsøg hvert år. Installer derfor anti-phishing-, malware- og virusprogrammer på din computer og telefon.​

Kilder: LCIK og CSIS.

