Ingen ved, hvorfor tusindvis af skadelige frø bliver sendt til Danmark, men svaret kan være et internationalt svindelnummer

Hver morgen udspiller sig i øjeblikket et mystisk ritual lidt uden for Københavns Lufthavn. Det begynder, når de første vogne med blå postsække fra Kina bliver kørt ind til tolderne i Internationalt Postcenter i Kastrup.

Normalt leder tolderne mest efter våben, kopivarer, ulovlig medicin og narkotiske stoffer. Men de seneste par måneder er skanningen af postsækkene fra Kina lyst op i orange nuancer. Det betyder, at postsækkene er fyldt med organisk materiale – i dette tilfælde plantefrø. Derfor har en meget stor del af det daglige arbejde været at fjerne små, hvide kuverter med plantefrø, der gemmer sig blandt de andre breve og pakker.

De første kuverter med frø dukkede op i maj, og siden har tolderne samlet kasse efter kasse af de mystiske forsendelser, der stort set alle sammen kommer fra Kina. Det er efterhånden blevet til mere end 15.000 konvolutter med frø.

Det er ikke bare et stort tal – det har overvældet tolderne i en grad, hvor de har været nødt til at finde ekstra mandskabstimer til at håndtere presset. Man må nemlig ikke importere frø fra lande uden for EU uden tilladelse, og derfor skal tolderne fjerne alle de kinesiske pakker med frø og i stedet lægge et brev i kuverterne, hvor der står, at frøene er blevet tilbageholdt. Det er tidskrævende arbejde og tager i gennemsnit et kvarter per brev.