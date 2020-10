6 gode råd: Sådan taler du med dit barn om YouTube

1 Prøv tre gange i løbet af den næste uge at spørge ind til, hvad dit barn har set på YouTube. Du kan eksempelvis spørge: ’Skal vi se en bagevideo sammen og bage en kage?’ eller: »Har du set noget sjovt på YouTube i dag?«.

2 Tal om, at ikke alt, hvad man ser på YouTube, er sandt. Prøv at spørge dit barn, om det har set en video, hvor der skete noget, der virkede lidt for godt til at være sandt. Kan det for eksempel være rigtigt, at youtubere har råd til så mange dyre ting, at man kan leve en hel dag af mælkesnitter eller opholde sig i 24 timer på en luftmadras i en pool?

3 Slå ’autoplay’-funktionen fra på alle smartphones, tablets og computere. Funktionen starter automatisk en ny video, når den video, man har set, er slut, og derved kan man blive ledt hen til indhold, der måske ikke er for børn. At se YouTube uden autoplay giver altså mulighed for i højere grad selv at vælge, hvilket indhold I ser.