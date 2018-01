Krig på kunstig intelligens: Google vil vippe Alexa af tronen

Det samme kan man sige om Samsungs Bixby, der dog foreløbig kun virker i Samsungs egne produkter, på samme måde som Siri kun virker i Apples produkter. Men ligesom Apple har tænkt sig at udbrede Siri i intelligente hjemme-enheder via deres HomeKit-platform, meddelte Samsung under deres CES-pressemøde, at deres SmartThings-platform kommer til at være en forenede faktor for det intelligente hjem – og det inkluderer Bixby.

Endelig har kineserne deres helt egne planer. Kinas svar på Google, Baidu, har lanceret sin egen assistent for at overkomme de sprogbarrierer, der kan være mellem brugerne og disse assistenter. Det er disse sprogbarrierer, der blandt andet har gjort at Alexa først blev lanceret i Danmark i december, og at Google Assistant stadig ikke officielt er lanceret i Danmark, selv om teknologisk fingernemme Android-ejere allerede har fået den til at virke på deres smartphone.