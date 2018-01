Tech-folket gider ikke høre mere om intelligente køleskabe og vaskemaskiner Hvidevarer med kunstig intelligens mødes med hård skepsis blandt brancheveteraner og tech-journalister på verdens største elektronik-branchemesse, CES.

Rikke Clausen er mor til to. Hun er vild med idéen om et intelligent køleskab: »Jeg er ret glad for at kunne gå på nettet i køkkenet, hvor vi alligevel bruger en ret stor del af vores tid. Jeg tror, jeg kommer til at bruge ScreenFridge til at finde hverdagsinformationer, slå telefonnumre op, tjekke bustider eller finde idéer til aftensmaden«.

Lyder det som en spændende fremtid med et intelligent køleskab i køkkenet? Det gjorde det i hvert fald for 17 år siden, da Rikke Clausens optimistiske udtalelse blev offentliggjort i en pressemeddelelse.

Skepsis overfor det intelligente hjem

I 2000 var hun nemlig en del af pilot-forløb, hvor 50 danske familier fik et Electrolux ScreenFridge-køleskab installeret i hjemmet, sponseret af det, der dengang hed Teledanmark, samt Ericsson og Electrolux selv. Med andre ord har forbrugerne nu hørt om smarte, internet-opkoblede køleskabe i et par årtier. Men de er aldrig blevet noget stort hit.

Derfor mødes det også med en vis skepsis blandt tech-eksperter og -medier, når store mærker som Samsung og LG for gud-ved-hvilket år i træk præsenterer deres nyeste, intelligente køleskabs-modeller og andre hårde hvidevarer til det intelligente hjem. Det sker lige nu på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES i Las Vegas.

På Samsungs officielle CES_pressemøde blev det annonceret, at firmaet nu vil samle alle sine satsninger på det forbundne, intelligente hjem under fællesnævneren SmartThings og den tilhørende app med samme navn.

For at demonstrere, hvordan det virkede, kom to Samsung-bosser op på scenen, hvor der var stillet et fjernsyn op, der viste sport. Via Samsungs virtuelle assistent Bixby, kaldte den ene et billede op på skærmen, der viste indholdet af køleskabet ude i køkkenet. De to blev dog hurtigt enige om, at der ikke var noget i køleren, der var interessant nok, så de bestilte i stedet en pizza. Og da pizzabudet dukkede op, kunne de se ham på den samme tv-skærm via en intelligent ringeklokke med kamera.

»Jeg er nok bare gammel og sur«

De tech-pressefolk, der dækkede presse-eventen var dog mere skeptiske. Engadgets Nathan Ingraham bemærkede for eksempel sarkastisk om Samsungs nye strategi, at han »Helt vildt gerne vil tale med sin vaskemaskine gennem køleskabet.«

Da køleskabs-tv-kombinationen ovenfor blev demonstreret, kom det ganske tørt fra Ingraham: »Jeg har virkelig svært ved at se, hvorfor folk ville gide se, hvad der er i køleskabet på deres tv eller smartphone. Men jeg er nok bare gammel og sur.«

Da Chris Velazsco fra samme medie testede køleskabet, måtte han konstatere, at softwaren ikke var helt klar endnu, men til gengæld »er køleskabet glimrende til at spille musik«. Men det var ikke kun Samsung, der fik en hård modtagelse af tech-journalisterne for deres nye, intelligente hårde hvidevarer-modeller.