Dine ører bliver fyldt med teknologi i 2018 Et af de største hits på årets CES-messe er ’hearables’ – teknologi, du stopper i ørerne og som kan meget andet end at spille musik.

2018 ser ud til at blive året, hvor den næste store bølge af teknologier til vores ører går mainstream. Hvis man skal tro udbuddet af øre-produkter på denne uges store forbrugerelektronik-branchemesse CES i Las Vegas, er vi nået til en ny innovations-milepæl i øreteknologier, der nu er klar til at blive hvermandseje. Det har givet anledning til opfindelsen af en ny kategori med sit helt eget gadget-agtige navn: ’hearables’.

Øret som teknologi-platform

Siden Sonys Walkman blev introduceret i starten af firserne har det været helt normalt at rende rundt med hovedtelefoner på alle vegne. Hovedtelefoner fik siden følgeskab af de mindre øretelefoner, der kom helt ind i øret, og en (heldigvis) kort overgang rendte alle også rundt med et Bluetooth-headset i ørerne, så de var klar til at snuppe en hvilken som helst telefonsamtale.

Efter et par års tilløb blev 2017 så endelig et gennembrud for helt trådløse øretelefoner, der modsat de gamle Bluetooth-headsets både var i stereo og kunne spille musik og lyd i en kvalitet, der var værd at lytte på. Men både på grund af prisen, de avancerede funktioner, og at der skulle gås kraftigt på kompromis med batterilevetiden, var det stadig kun de mest tech-interesserede, der kastede sig over dem.

Det er netop disse ting, der er kommet mere styr på i år, hvilket har givet anledning til at omtale de nye produkter som ’Hearables’. De fleste af produkterne i den nye kategori består af ørepropper uden kabler, der kan spille musik, facilitere en telefonsamtale, men også meget, meget mere.

Det kan hearables

Først og fremmest adskiller hearables sig fra almindelige trådløse øretelefoner, fordi de er blevet integreret med den voksende bølge af virtuelle assistenter, der også har kendetegnet CES-messen i år. De fleste modeller kan starte den virtuelle assistent på den smartphone, de er koblet op til. Det er for eksempel det, Apples populære AirPods også kan, hvor Siri kan aktiveres og sættes til at svare på spørgsmål eller spille musik ved at man bare taler ud i luften, mens man har AirPods i ørerne.

Men mange hearables har en tættere integration med en af de store, virtuelle assistenter. Amazons Alexa og Googles Assistant er klart i front, når det gælder om at være til stede i øret, og når disse ikke bare bliver tilkaldt fra din smartphone, kan de reagere på ting direkte relateret til dine hearables. Med andre ord kan du med stemmen styre de funktionaliteter, der er indbygget i øretelefonerne og som ikke bare kommer fra din smartphone.

Disse funktionaliteter kan især hjælpe med sundhed og fitness. De kan hjælpe dig med at høre bedre, men også med at holde styr på din kondition gennem dataindsamling fra dine motions-udskejelser. Flere modeller fra de sidste par år, såsom Bragi Dash Pro og Jabra Elite Sport, har indbygget pulsmåler, der tjekker din puls baseret på, hvordan blodet pumper i dine ører.

Nu er hearables til at betale

Netop denne funktion er dog dyr, og en tendens på CES i år har derfor været at få prisen ned ved at droppe pulsmåleren. Det kan man se på de nyheder, danske Jabra har taget med på CES. Claus Fonnesbech, der er kommunikationsdirektør hos Jabra, siger til Politiken, at er en beløbsgrænse, firmaet var nødt til at komme ned under:

»Du kan have alle mulige funktioner i de her trådløse ørepropper, men hvis du ikke kommer ned under 200 dollar, gider folk ikke at købe dem«. Netop omkring 15-1600 kroner inklusive danske afgifter og moms synes at være det magiske tal, der får folk til at overgive sig og hive betalingskortet frem fra lommen.

Jabra er kommet ned i dette prisleje med deres to nye modeller, 65T og 65T Active. Den sidstnævnte kommer til at koste omkring 150-200 kroner mere end førstnævnte, fordi den har en bestemt feature, som fitness-folket sætter pris på. Som Claus Fonnesbech forklarer det:

»Vi får ofte klager fra folk, der har motioneret med vores øretelefoner, der pludselig holder op med at virke. De er vandafvisende, men sved er ikke vand. Fordi sved indeholder salt, korroderer det materialet på almindelige øretelefoner, og så går de i stykker«.

Fokus på batterilevetiden

For at løse dette, har Jabra belagt 65T Active med et materiale, der kan modstå sved. Samtidig er batterilevetiden på 65T-modellerne en anelse bedre end tidligere modeller. Jabras nye hearables klarer fem timers afspilning i træk, før de skal i æsken og lades op, hvillket de kan blive to gange mere, før også æsken skal i opladeren.

Netop denne model, hvor ørepropperne bliver opbevaret i en æske med et batteri ombord, så de lader op, når du ikke bruger dem, er den mest udbredte blandt hearables. Batterilevetiden anses af mange i tech-industrien for at være den største hurdle, producenterne skal over, før hearables bliver noget, man absolut skal eje. Af samme grund har chipgiganten Qualcomm præsenteret en ny chip på CES, der kan gøre batterilevetiden i hearables mange gange bedre, og som begynder at dukke op i produkter fra næste år.

Jabras 65T-modeller hører i øvrigt til den gruppe af Hearables, der har dyb integration med en virtuel assistent, i dette tilfælde Amazons Alexa. Men du kan også bruge Google Assistant og Siri på din telefon fra dem, hvis du vil. Derudover siger Jabra, at de har bedre samtale-lyd end konkurrenterne på grund af et sindrigt støjreduktionssystem.