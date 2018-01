Nu kommer Apples intelligente højttaler i butikkerne – men Danmark må vente Du skal en tur over Nordsøen, hvis du vil købe højttaleren, som du kan tale med via Apples virtuelle assistent, Siri.

Det er mere end et halvt år siden, at verden fik HomePod at se første gang. Apple viste deres intelligente højttaler frem i juni sidste år under deres udviklerkonference, WWDC. Siden har Apple-fans verden over gået og ventet på, hvornår de kunne få den hjem i stuen. Det kan de om et par ugers tid. Hvis de altså ikke bor i Danmark.

AirPlay 2 er ikke klar

HomePod bliver sat til salg i de engelsksprogede markeder USA, Storbritannien og Australien først. Dernæst kommer den til Tyskland og Frankrig senere på foråret. Allerede kort efter den første afsløring af højttaleren stod det dog klart, at Danmark ikke ville være blandt de første lande, der fik HomePod på butikshylderne. Det er endnu uvist, hvornår den helt præcist kan købes i Danmark.

Indtil da må man en tur til udlandet for at købe den. Det skyldes formentlig, at den indbyggede, virtuelle assistent Siri skal tilpasses det enkelte lands sprog, før Apple vil sælge HomePod i det pågældende land. Du kan tale dansk med Siri, hvis du f.eks. har en iPhone, men HomePod har en del funktioner, der ikke er relevant for telefoner, men for intelligente højttalere.

Det gælder f.eks. muligheden for at afspille musik i forskellige rum via det trådløse netværk. Denne multirums-funktion understøttes af HomePod, men ikke fra starten. Denne funktion kræver nemlig den nyeste version af af Apples trådløse streamingstandard Airplay, der endnu ikke er klar til at blive sendt ud.

Flere analytikere og medier gætter på, at det netop er forsinkelsen af AirPlay 2, der er årsagen til at HomePod ikke bliver sendt på gaden før nu. I stedet lander AirPlay 2 som en softwareopdatering til HomePod senere i år, meddeler Apple.

Forstår ikke danske ordrer

Såvel muligheden for at afgive multirums-kommandoer som visse talekommandoer til styring af hjemmets intelligente enheder via Apples HomeKit-standard er noget, der er nemmere at gøre på dansk. Og det kan den danske version af Siri altså ikke endnu, og det er sandsynligvis årsagen til HomePods fravær i danske butikker her til foråret.

HomePod er Apples svar på ærkerivalen Googles Home-højttalere og ikke mindst Amazons Echo-højttalere, der begge har firmaernes virtuelle assistenter om bord. Især Google har dog satset på at lave højttalere, der også lyder godt, når de afspiller musik, og det er netop de musikglade Apple-fans, HomePod er tiltænkt.

HomePod kan således tilpasse lyden i højttaleren efter rummet, den står i. Det gør den ved at sende lydsignaler ud og opfange dem igen med den indbyggede mikrofon. Det er en funktion, man normalt kun finder i noget dyrere musikanlæg.

Skulle du have mod på at prøve at bestille HomePod hjem fra en forhandler i Storbritannien, USA eller Australien, begynder forudbestillingerne på fredag. Apple begynder at sende HomePod ud til de første kunder 9. februar, hvor den også bliver tilgængelig i butikkerne i de tre lande. Den amerikanske pris er 349 dollar, svarende til omtrent 2.200 kroner.