Der kan stå Spotify på din næste højttaler Den svenske musik-streamingtjeneste har afsløret, at de er på vej med »fysiske produkter«. Eksperter forudsiger, at der er tale om en højttaler.

Næste gang, du køber en trådløs højttaler, kan det være, den kommer fra Spotify. Tjenesten, der ellers er mest kendt for at streame musik over nettet, er ved at lægge an til at lancere »fysiske produkter«, og ifølge observatører af tech-industrien, kan ikke være tale om ret meget andet end en højttaler.

Vil give Apple modstand

Hvis du har en trådløst højttaler derhjemme, har den måske allerede Spotify-logoet på. Det er fordi, Spotify har en lang række samarbejder med hardwareproducenter, hvis produkter kan tilgå Spotify direkte, uden at du skal have din smartphone eller tablet som mellemstation.

Spotify har i flere år haft ’Spotify Connect’-programmet kørende for netop at facilitere let adgang til f.eks. trådløse højttalere, hvilket også kan ske direkte fra Spotify-app’en, så længe den har adgang til Wifi eller Bluetooth.

Men Spotifys største konkurrent på streamingmarkedet er Apple, der med Apple Music-tjenesten tager flere og flere markedsandele fra Spotify lige nu. Spotify er stadig størst, men Apple har til gengæld også den fordel, at firmaet sælger de fysiske produkter, der rent sender musikken fra Apple Music ud i lokalet.

»Den optimale Spotify-oplevelse«

Det vil Spotify tilsyneladende ikke sidde overhørig. I en ny job-annonce søger Spotify en Operations Manager, der skal sidde i hovedkvarteret i Stockholm og fokusere på distribution, logistik og kundeservice. Spotify er ikke bange for at afsløre i jobannoncen, at jobbet handler om hardware:

»Spotify er på vej til at skabe sine første, fysiske produkter, og er igang med at sætte en organisation op, der skal tage sig af fremstilling, distribution, salg og markedsføring« hedder det først i annoncen. Men ud over at den nye Operations Manager skal være med til at give millioner af slutbrugere »den optimale Spotify-oplevelse«, løfter Spotify ikke sløret for, hvilke typer produkter, der kan være tale om.

Men hos toneangivende tech-medier som The Verge og Engadget er de ikke i tvivl. Der kan næsten kun være tale om en eller anden form for trådløs højttaler. Ræsonnementet lyder således: I virkeligheden er der jo kun to elementer, der benyttes, når man hører musik i hjemmet idag: En afspiller-kilde og en højttaler. Og de fleste har jo allerede betalt i dyre domme for kilden i form af en smartphone eller tablet.

Kan være lige på trapperne

Der, hvor Spotify derimod kan konkurrere er på højttaleren. Det er naturligvis ikke umuligt at forestille sig at Spotify vil klaske deres logo på en Android-telefon fra Kina og kalde det en musikfokuseret telefon, men her skal de pludselig konkurrere med mange flere spillere end de gør med deres musiktjeneste, så det ligger ikke i planerne, hvis man spørger eksperterne hos de ovenstående tech-medier.

Derimod har Apple, Spotifys største konkurrent, netop sendt højttaleren HomePod på gaden, der ikke har direkte Spotify-understøttelse. Også dette peger ifølge eksperterne i retning af, at Spotify er på vej med en højttaler. Spotify har allerede samarbejder med næsten alle producenter af intelligente, trådløse højttalere, den eneste undtagelse indtil videre er Apples HomePod.

The Guardian skriver, at en Spotify-højttaler kan komme på markedet, før end mange regner med. Avisen baserer dette på, at Spotify allerede nu søger folk til at sørge for distribution og logistik. Det ville de ikke behøve, hvis højttaleren stadig kun var på design-stadiet og f.eks. stadig krævede et eller to års arbejde, før den var klar til forbrugerne.