Ekspert: Apple vil droppe eksklusiviteten og sælge billige Mac-computere Til foråret kan firmaet sænke prisen gevaldigt på en serie af bærbare computere, som ellers var blevet dømt ude.

Apple har altid tjent gode penge på at være Apple. Firmaet har kunnet tage højere priser for deres produkter end konkurrenterne har taget for deres tilsvarende produkter, alene fordi, varemærket Apple er forbundet med en vis eksklusivitet. Men de tider kan være ovre, siger en af de førende Apple-eksperter nu.

Reddet fra afgrunden

Markedsanalytikeren Ming-Chi Kuo fra KGI Analytics er kendt for sine Apple-forudsigelser. Han rammer næsten altid plet, når det gælder Apples kommende planer, fordi han har gode forbindelser på de fabrikker i Kina, der fremstiller Apples produkter, samt hos de komponent-leverandører, Apple benytter sig af.

Denne gang har disse kilder fortalt Kuo, at Apple vil forsøge at konkurrere med billigere Windows-PC’er ved at lave Mac-computere, der prismæssigt ligger noget under de nuværende. Helt specifikt handler det om MacBook Air-serien, som de fleste ellers havde forventet en nedlukning af.

MacBook Air er kun blevet opdateret ganske sjældent over de senere år, og i 2016 tog Apple 11-tommer-versionen af den lette, bærbare computer af markedet. Tech-medier og analytikere forventede derfor, at den tilbageværende 13-tommer-udgave ville være den næste, der forsvandt. Især fordi, den model, der bare hedder MacBook og har en 12-tommer-skærm virkede som en naturlig arvtager.

Lige så billig som en Windows-PC

Som det er nu, skal man minimum betale 8.799 kroner for en MacBook Air. I USA koster den samme model 999 dollar eksklusiv amerikansk moms. Ming-Chi Kuo har i sin seneste udmelding til Apple-investorerne meddelt, at han forventer at denne pris kommer noget længere ned.

Hvor stort, prisfaldet bliver, vil han ikke gætte på, men der skulle ikke være tale om en simpel prisnedsættelse på nuværende modeller. MacBook Air fik opdateret sin hardware en smule i juni 2017, og det er ret sandsynligt, at en lignende opdatering med en nyere CPU vil ske samtidigt med prisnedsættelsen.

Det vil i princippet bringe bærbare Apple-computere ned i et prisleje, hvor man normalt kun finder Windows-PC’er, og det kan gøre MacBook Air tilgængelig for et helt nyt publikum. Det vil dog også gøre Apple-computerne mindre eksklusive og i højere grad gøre dem til et masseprodukt.

Antallet af Apple-produkter, der ryger over butikkernes diske er generelt stillestående eller. Salget af Apples hovedprodukt, iPhone, er oven i købet faldet over de sidste par år, og et forsøg på at appellere mere bredt kunne derfor være ret naturligt. Ming-Chi Kuo nævner også i sin udmelding, at salget af Apples nye, intelligente HomePod-højttaler heller ikke har været noget at skrive hjem om.