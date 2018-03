Sikkerhedsfirma: Har din eks stadig dine intime billeder og din pinkode?

Pas på datingprofilen

De intime oplysninger sidder allerede lidt for løst, når en person logger på en datingprofil for at møde en kæreste eller måske bare en person at have sex med. Her er brugerne sjuskede med deres personlige oplysninger, blandt andet når de opretter profilen via et link til Facebook, mener Leif Jensen.

»Alt for mange mennesker gør det for at slippe for besværet med at oprette med et password. Men hvem passer på de oplysninger, og hvilke data bliver udvekslet med datingappen og Facebook?«, spørger han, og fortæller, at den amerikanske datingportal Ashley Madison blev hacket og medlemmernes oplysninger spredt.

»En datingportal er et oplagt sted for hackere, for finder de intime detaljer, kan de måske bruge dem til at afpresse folk. Så brug lige det ekstra minut på at oprette profilen med et sikkert password«, siger Leif Jensen.

Cirka 13 procent af profilerne på datingsites menes at være falske. Disse bruges ofte af kriminelle til phishing eller til at sprede virus, for eksempel via et link der sendes til brugeren inde i appen.

»Mit generelle råd er, at på datingsites skal du ikke dele andet end det, som du synes ville være i orden kom ud til alle«, siger Leif Jensen.