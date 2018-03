Huawei går efter at vippe Samsung af tronen med ny super-smartphone

Ligner iPhone X

Huawei har dog også gjort sig umage med resten af smartphonen. De er gået efter et kantløst design, sådan som det er populært at gøre for tiden, og Apple-fans vil nok kunne genkende måden, hvorpå Huawei har løst udfordringen med, hvad de skal gøre af frontkameraet. Ligesom på iPhone X sidder denne i et lille hak foran, der dog er smallere end på iPhone X.

Om det er nok til at slippe for et søgsmål fra Apple vil tiden vise, men telefonen minder unægtelig en del om iPhone X i designet, også fordi skærmens afrundede sidekanter glider pænt sammen med resten af telefonens krop. Skærmen er på 6,1 tommer og er altså i den større ende af smartphone-skalaen. Den har en opløsning på 1080 x 2244 pixels.

Alle disse funktioner kræver CPU-hestekræfter, der igen kræver strøm. Men Huawei har sat et stort batteri på 4.000 mAh i telefonen, hvilket burde unne få den til at holde en hel dag, hvis ikke længere, ved almindelig brug. Lydentusiaster kan glæde sig over, at P20 Pro kan afspille musik i hi-res-opløsning, men til gengæld må de kigge langt efter et gammeldags hovedtelefon-stik.

Billigere end konkurrenterne

P20 Pro kommer med 128 GB lagerplads og Huaweis egen Kirin 970-processor har 6 GB RAM at lege med. Begge dele er til for at sikre en hurtig og glat smartphone-oplevelse. Styresystemet er den seneste version af Huaweis eget EMUI-system, der er baseret på den nyeste udgave af Android.

Men Huawei vil også forsøge at gøre indhug i Samsung og Apples markedsandele ved at konkurrere på prisen. P20 Pro kommer til at koste 6299 kroner. Hvis man vil have den tilsvarende Samsung-smartphone, GALAXY S9+, skal man op over 7.000 kroner, og iPhone X koster næsten 9.000 kroner.