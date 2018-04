Fans af både Instagram og Apple Watch er fanget i et dilemma Det er slut med at tjekke dit Instagram-feed på Apples smart-ur, når du opdaterer til den næste version af app’en.

Hvis du er både Instagram- og Apple-fan risikerer du snart at blive fanget i lidt af en knibe, hvis din glæde over Apples produkter også manifesterer sig på dit håndled. Den nyeste version af Instagram-app’en afliver nemlig understøttelsen af Apple Watch, fordi Apple nu kræver, at apps til uret skal kunne køre uden forbindelse til en iPhone.

Det betyder, at Instagram-app’en ikke længere vil være at finde i watchOS, styresystemet til Apple Watch, og dermed kan du heller ikke længere tjekke dit Instagram-feed og alle vennernes billeder på dit Apple-smartur.

Den officielle årsag er, at Instagram ikke har lavet en såkaldt ’native’-app til uret. Apple er nemlig begyndt at insistere på, at apps til Apple Watch skal kunne fungere på uret alene, selv når det ikke er forbundet med en iPhone.

Native-apps behøver netop ikke at kommunikere med den tilsvarende app på iPhone for at virke. Faktisk kan de fungere, selvom uret slet ikke er i nærheden af en iPhone. I stedet anvender de f.eks. Wi-fi, og hvis det er et nyere Apple Watch, kan sådanne apps også gå på nettet via mobile datanetværk.

Når Apple fra 1. april er begyndt at udelukke apps, der ikke kan køre på denne måde, er det på grund af en større efterspørgsel fra brugerne om muligheden for at efterlade telefonen derhjemme, men stadig have adgang til nettet via Apple Watch. Det kan være praktisk, når man er ude at løbe, f.eks., og Apple forsøger netop at få fat i fitness-publikummet med Apple Watch og holde fitness-orienterede konkurrenter som FitBit væk.

Kan vende tilbage senere

Instagram har i skrivende stund ikke meldt ud, hvorvidt de har tænkt sig at lave en native-app til Apple Watch på et tidspunkt. Men de er ikke alene om at sætte et sådant projekt ud på sidelinjen. Google Maps, den professionelle chattjeneste Slack samt apps fra e-handelsgiganter som eBay og Amazon er nu væk. Instagram er dog den første af de store, sociale medier, der forsvinder.

Det er dog bestemt ikke udelukket, at Instagram kan vende tilbage med en native-app engang i fremtiden. Instagram er som bekendt ejet af Facebook, og de har allerede en native app-version af Facebook Messenger tilgængelig i watchOS.

Facebook og Apples topchefer, Mark Zuckerberg og Tim Cook, har i de seneste dage kritiseret hinanden. Som en reaktion på Cambridge Analytica-skandalen sagde Tim Cook i et interview med tv-kanalen MSNBC, at han ikke mente, Facebook bekymrede sig nok om deres brugere.

Mark Zuckerberg reagerede i et interview med Vox-journalisten Ezra Klein ved at sige, at »argumentet om at vi ikke bekymrer os om brugerne, blot fordi de ikke betaler for vores tjeneste, klinger ekstremt hult.«