Nu smider Apple Watch lænkerne til iPhone Smarturet kommer nu til Danmark i den version, der har mobil netadgang indbygget og derfor ikke behøver forbindelse til en telefon.

Fans af Apples smartur, Apple Watch, havde ventet længe på den dag i september sidste år, hvor tredje generation af uret blev offentliggjort.

Det var nemlig samtidig den dag, hvor uret fik kappet båndene til iPhone. Nu kunne uret stort set bruges fuldt og helt uden en trådløs forbindelse til telefonen. Men bare ikke i Danmark, der endnu engang måtte vente. Lige indtil nu.

Løbeture med tomme lommer

Nu lanceres LTE-versionen af Apple Watch Series 3 nemlig i Danmark. Det sker 11. maj, og ivrige fans kan allerede forudbestille den nye model 4. maj. Foreløbig er det dog kun teleselskabet 3, der kommer til at forhandle smarturet. Denne version af Apple Watch kan gå på nettet og endda foretage opkald helt uden telefonen er i nærheden.

Det er godt nyt for alle de mange fitness-entusiaster, der gerne har villet udnytte Apple Watch’ funktioner til måling af alt fra pulstal over skridt og andre fysiske aktiviteter til tilbagelagt afstand, når de er ude at løbe eller cykle.

Det sidste sker dog primært fordi, Apple Watch nu også har et GPS-modul indbygget og derfor ikke behøver hente lokationsdata fra en tilkoblet iPhone.

Tidligere har du nemlig skullet have iPhonen med dig spændt fast i en holder på armen eller opleve, hvordan den hopper rundt nede i lommen, når du motionerer. Hvilket hurtigt kan føre til, at den også hopper ud af træningsbukserne og lander på asfalten med fatale følger.

Den mobile dataforbindelse betyder, at Apple Watch kan synkronisere dine fitness-data med nettet konstant, og at du får notifikationer som vanligt, hvis nogen sender dig en besked via iMessage, en e-mail eller en nyheds-overskrift pludselig trænger sig på. Men altså uden at telefonen er i nærheden.

Musik uden kabler

Noget, der også vil gøre mange løbere glade, er, at Apple Watch i denne version også kan afspille musik direkte fra nettet. Du kan for eksempel streame musik fra Apples egen streamingtjeneste, Apple Music, direkte til Bluetooth-øretelefoner, der er koblet til Apple Watch. Dermed er du ikke begrænset af urets interne lager på 16GB RAM.

Som nævnt kan du også foretage opkald via uret, og hvis du har et par Bluetooth-øretelefoner som nævnt ovenfor, behøver du ikke ligne en galning, der taler og lytter til sit håndled. Så ser du blot ud som om, du taler med dig selv, ligesom alle de andre, der bruger Bluetooth-headset til telefonopkald.

Du kan koble uret på det telefonnummer, du har i forvejen, fordi denne version af Apple Watch benytter et såkaldt eSim-kort, der er et digitalt SIM-kort. Du skal altså ikke tænke over at åbne en del af uret og putte et lillebitte plastikkort med en chip på ind i det. Til gengæld går både musikstreaming og opkald formentlig hårdt ud over batteriforbruget mellem opladninger.

Den frigjorte version af Apple Watch har det officielle modelnavn ’GPS+Cellular’, og priserne begynder ved 3.399 kroner. Hvis du er i luksus-modus kan du dog også vælge at spendere 10.599 på den dyreste model. Som nævnt er det foreløbig kun teleselskabet 3, der forhandler denne version af Apple Watch, og de opkræver et gebyr på 30 kroner om måneden for brug af uret. De første tre måneder er dog gratis.